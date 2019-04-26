韓堅持九二共識不符「這戰略」 范世平：美國考試確定被當

2019-04-26 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前訪美，分別拜訪了哈佛大學與史丹佛大學，並與研究中國的學者座談，某位美國學者透露，美方對於「韓國瑜如何因應美國遏制中國」是有疑慮的。對此，台師大政研所教授范世平認為，韓國瑜的美國考試確定被當。

范世平在臉書發文說，韓國瑜這次訪美與兩所大學研究中國的學者座談，就在韓還沒回台前，與會的某位美國學者向台媒表達對韓國瑜的看法指出，韓國瑜必須對如何因應美國遏制中國之勢，提出更清楚的應對論述；韓國瑜多次主張承認「九二共識」，是否不符合美國拉攏台灣加入「印太戰略」遏制中國的政策？

范世平指出，可見美方認為韓國瑜對兩岸關係的態度曖昧，不能總是用「九二共識」來搪塞，「美國在乎的是韓是否願意一起對抗中國」。甚至美國認為「九二共識」與美國的「印太戰略」有衝突，因為中國領導人習近平在1月2日已把「九二共識」窄化為「一國兩制」。

「這位學者指出，中共已非2008年時的中共，美國的對中政策也因跟08年大不相同。」范世平直言，台灣如果還走馬英九政府時期的兩岸路線，恐怕已不能說服美國。

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