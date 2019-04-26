賴清德、葉望輝台南相見歡 一起吃剉冰重溫舊夢

2019-04-26 18:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國前副總統錢尼（Dick Cheney）的副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）今天（26日）與前行政院長賴清德相見歡，一起參觀美國在台協會AIT在台南創意中心的美台關係法立法40週年紀念特展 ，兩人除了對台美關係發展交換意見，賴清德並請葉望輝就近品嘗莉莉水果店剉冰以及健康路附近的葱油餅，這些美食都是葉望輝早年在台灣宣教時的難忘回憶！

葉望輝說，非常榮幸能夠回到台南市，他30年前很榮幸有機會在台南縣做傳教士，在那時候，1988年夏天偶爾會很熱，有機會到台南市，最喜愛的經驗就是吃想吃的東西─蔥油餅，因為那時候自己沒有錢，夏天很熱，剉冰在台南非常有名，也非常好吃，所以希望今天能夠回到原來，有類似的經驗，所以非常非常榮幸有機會回到台南。

葉望輝說，30年的經驗親眼看到台灣民主進步到這個時候，因為他80年代到台灣，感覺這並不是一個民主國家，時至今天有激烈的競爭，他也許跟大家有一點不同的感覺，覺得這就是成功的一個例子，「因為我覺得有兩位有資格的候選人，有一個民主的過程會代表台灣選民的意志，這個正式的過程是非常重要的。」

葉望輝說，非常尊敬台灣的人民，有這個自由選擇權，也很榮幸有這個機會跟賴院長交換意見，談到台美關係法，台灣關係法40週年，台灣關係法是非常特別的，台灣關係法很適當的代表美國人民跟台灣人民的友善的合作的動機，所以這是一個非常值得珍惜的機會。

賴清德說，葉先生明天要去高雄參加台美關係法40週年的討論會，因此藉這個機會，邀請他回台南重溫舊夢。

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