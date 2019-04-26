藍委提案關心中國長照 律師：國民黨執政後會變成什麼樣？

國民黨籍立委黃昭順、顏寬恒等16人日前提出《院總第 1554 號 委員提案第23190號》，內容為修改兩岸人民關係條例第16條條文，放寬中國籍配偶之家眷來台定居的條件，被質疑台灣將成中國人長照天堂，引發網路撻伐。（資料照）

2019-04-26 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍立委黃昭順、顏寬恒等16人日前提出《院總第1554 號 委員提案第23190號》，內容為修改兩岸人民關係條例第16條條文，放寬中國籍配偶之家眷來台定居的條件，被質疑台灣將成中國人長照天堂，引發網路撻伐，黃昭順也在今天緊急撤案。對此，律師呂秋遠質問，「往後當國民黨執政以後，會變成什麼樣子」？

黃昭順的提案內容曝光後，被網友批評「把台灣變成中國人的長照天堂」，時代力量立委黃國昌更擬好提案準備要求退回該項議題，不過在輿論砲轟下，黃昭順今天已暫時撤下提案。對此，呂秋遠說，根據這項修正條文，以後只要是中國失能人口都可以來台灣申請定居，不論在台灣有沒有親屬。他怒轟：「中國失能人口有多少？你要開放來台灣接受台灣人民的照顧？就算行政院以後可以規定配額，到底為什麼我們的社會福利體系要開放給沒有繳稅的中國人民？」

呂秋遠說，雖然黃委員已經撤案，但是就算她不撤，現在的立法院席次也不會讓這種荒謬的案件通過。只是明年要選舉了，立法院即將改朝換代，「以後我們真的要讓剛剛萌芽的照顧體系崩壞嗎？我們的醫院、看護體系、健保，往後當國民黨執政以後，會變成什麼樣子」？

最後，呂秋遠也沉重地說，說真的，明年不是在選立委、不是在選總統，而是選一種價值與生活方式，「我們已經準備好接受這樣的新生活嗎？我不要。也請不要」。

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