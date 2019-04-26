賴清德：初選人選未定談誰配誰社會觀感不好

2019-04-26 17:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨傳出明（27）日安排第2次「蔡賴會」，不過賴清德今（26）日受訪表示，他目前還沒有接收到黨中央任何的訊息，明天禮拜六是去參加反核遊行的活動，對於可能再與蔡總統會面一事，賴清德說，當然遵照黨中央的安排，他身為黨籍的參選人，我當然要尊重黨中央的安排，這毋庸置疑。

媒體詢問，若見面還是要勸退你，賴清德回應表示，安排見面或安排討論各種事情都會配合黨中央，只希望這一場初選其實有幾項重大的意義。

賴清德表示，希望社會大眾能夠尊重民主的信念，所謂民主簡單地講就是人民作主，在這個局裡面，到底誰要代表民進黨？應該要由國人來共同決定，不是由黨內的少數人來做決定，所以我們一定要尊重民主。

賴清德說，第二個意義尊重制度，民主的制度，在民進黨民主的制度裡面，一定是初選先決定誰代表民進黨，然後再決定他的副手人選，我們不要本末倒置，同時，如果公開講，在初選還沒決定人選之前，就開始講某某配，這給社會的觀感非常不好，會讓人家說民進黨是不是在分贓，甚至於恐怕也會有公然搓圓仔湯的嫌疑，這些對民進黨都是一個傷害。

賴清德表示，第三個意義，是因為看到民進黨困境跟台灣局勢的險峻，在社會各界的督促之下，他出來登記初選，希望承擔下一個階段的責任，也希望大家能夠尊重他參選的權利，讓初選制度好好走，這一道民主的程序也是民進黨有別於其他政黨的地方，「我們要珍惜，我們要愛護，我們要好好把這個初選把它完成」。

賴清德表示，經由這道民主程序有助於團結民進黨黨內，也有助於凝聚社會已經分散的支持，當我們初選過後，已經決定人選，沒有代表民進黨的人就要支持代表民進黨的人，簡單地講就是贏的人代表民進黨，輸的人有責任義務去支持贏的人，如果大家都有這樣的民主的涵養，自然而然沒有團結或者分裂的問題，大家應鞏固這信念。

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