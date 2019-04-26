時代的眼淚！反共戰士授田補償金 立院三讀廢止

2019-04-26 16:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕中華民國政府遷台後，曾在1951年制訂「反共抗俄戰士授田條例」，明定服役滿2年以上的戰士可在「光復大陸」之後持憑據領取一定面積之田地，後因反攻遙遙無期，又於1991年起改依「戰士授田憑據處理條例」發給補償金，但因時空變遷，目前相關業務已停止編列預算，立法院今三讀通過廢止「戰士授田憑據處理條例」。

據了解，「戰士授田憑據」又稱「戰士授田證」，是政府依1951年施行的「反共抗俄戰士授田條例」發給服役滿2年以上之戰士或者遺眷，其用意在於鼓勵及穩定軍心，讓軍人、軍眷可在「光復大陸」後獲得「年產淨燥稻穀2000市斤面積之田地」。

為了穩定軍心，政府於1954年、1956年再分別頒訂「反共抗俄戰士授田條例施行細則」及「反共抗俄戰士授田憑據頒發辦法」，前後陸續發出約70萬張憑據，但後來眾多官兵見政府反攻大陸無望，紛紛要求改以其他方式補償，因此政府才又於1990年公布施行現行的「戰士授田憑據處理條例」，以5萬到50萬元不等之補償金回收授田憑據。

由於時空變遷，目前該條例已無適用餘地，加上國防部先前代理家屬請領補償金的行為也被監察院糾正，民進黨立委蔡適應等人遂於2016年底提案廢止「戰士授田憑據處理條例」，今全案經立法院三讀通過。

對於該條例廢止，國防部副部長沈一鳴在書面報告中指出，早年政府制頒此法案，具有照顧國軍袍澤與遺族權益的精神，但因相關執行期程已辦理完畢，國防部從2014年起也沒有再編列相關預算，因此廢止該條例並不會造成任何施政窒礙。

國防部資源規劃司則指出，其實近年仍有人向國防部提出相關陳情，對此軍方均已懇切說明停發原因，希望能減少國軍袍澤、遺族對政府的怨懟，考量立法院、監察院及行政院均認為該條例已無執行必要，同意依提案予以廢止。

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