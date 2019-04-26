韓流瓦解？ 韓國瑜聲量「雪崩式下跌」 網酸：中共不挺了

2019-04-26 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前發表5點聲明，各界看法不一，有人力挺他參選總統，有人則認為「韓流瓦解了」，李敖之子李戡則認為，韓國瑜的表態「讓他正式跌下神壇，重回人間」。「Fb專業儀表板」也整理近100天，韓國瑜談論則數的數字，與各社群媒體的聲量，發現韓國瑜聲量皆呈現「雪崩式下跌」。

網友panpana在PTT貼出「韓國瑜近100天的談論月中位數」，從中可見，從今年1月到4月初都為維持在高峰，大多都有10萬至12萬則，但在韓國瑜23日發表「韓五點」聲明後，討論數便直線下滑至2萬以下，快要探底。

另外，韓國瑜近100天以來，每週增加的粉絲人數雖然略有起伏，但4月初卻一路驟降，到23日「韓五點」宣布後，降至4000名左右；而綜觀韓國瑜各面向的網路聲量，如臉書、PTT、新聞報導、論壇與Dcard等等，也都在23日過後呈現下滑態勢。

對此，臉書「打馬悍將粉絲團」轉貼該文章並指出，「韓流要瓦解了~~」。網友也紛紛留言酸說，「中共換人挺了阿」、「郭董喊一聲，黨內就倒戈了，公關公司狂抽單」、「大老都指定郭董了，韓下去吧」、「有新的代理人何需再忍受草包」、「支那不捧了啊」。

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