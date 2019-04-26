到底誰想被統一？一張圖看懂台灣「這18排名」狂勝中國！

2019-04-26 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選即將到來，總統蔡英文日前在脫口秀節目中提到，2020是一場「自由民主」與「走向統一進程」的選擇。有粉專特地將台灣數項國家指標世界排名製成圖表，與中國排名比對，質問「為什麼有人想跟隔壁的統一啊」？

粉專「台灣肉圓世界同行」今日在臉書分享了自製圖表，表示「台灣真的很棒的，不要傻傻嫁給黑幫老大啦」！從圖表可見，綜合國家指標的排行中，台灣的「幸福指數」、「自由度」、「世界競爭力」、「最友善國家」、「最安全國家」......等18排名，通通贏過中國。其中比較汗顏的是全球「無知國家」排名，台灣名列第三，僅勝過中國、印度。

對此，製表的粉專不解表示「台灣真的很棒的！為什麼有人想跟隔壁的統一啊？」網友也紛紛表示「統媒不敢讓台灣人民知道的真相！」、「還有我們的醫療水準！海放一堆國家」、「台灣真的非常好，只是人民智商低了點，做出聰明正確的選擇吧！」、「想過去對岸的人拜託快去，不要拖累大家」。

對於台灣「無知國家」排名僅勝過印度、中國，網友也留言表示「因為幸福而無知」、「明明各項指標都比對岸好，為什麼會有人想跟左岸統一？不意外，因台灣民眾無知程度世界第三！」、「難怪會覺得被對岸併吞也沒關係」、「統一後無知度可以全球第一啊有什麼不好XD」。

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