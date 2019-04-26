指示成立「防治地層下陷整合平台」 蘇揆：政府要以身作則

2019-04-26 13:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕行政院長蘇貞昌獲立委劉建國邀請，今天到雲林縣視查濁水溪揚塵及地層下陷狀況；蘇貞昌表示，前行政院長賴清德成立「濁水溪揚塵改善中央與地方共同治理平台會議」，整合各部會資源，揚塵改善成效看得見，將比照成功案例，成立「防治地層下陷整合平台」，解決雲、彰地層下陷問題。

劉建國表示，雲林地層下陷問題由來已久，行政院在104年地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫中擬定，經由相關部會及縣市政府通力合作，預計減緩地層下陷，109年將全台顯著下陷面積控制在235平方公里，但從104年下陷658.6平方公里，相當於2.4個台北市面積，105年104.9平方公里、106年366.2平方公里、107年296.2平方公里來看，實際上狀況是沒有被控制的。

蘇貞昌表示，地層下陷的主要原因，在於抽地下水及地表負荷太重，太多重大建設壓在地上，所以地層下陷不能只怪農民抽地下水，未來重大建設在地層下陷沿線地區，土建改為橋樑式，減輕負重，就能明顯減輕地層下陷，其次，台水、台糖公司、國營事業如果水抽的比農民多，怎麼要求農民不抽，所以政府單位要以身作則。

另六輕工業用水龐大，蘇貞昌也要求六輕海水淡化廠趕快設置，政府建水庫才有意義。

劉建國表示，蘇貞昌院長能具體指示成立行政院層級「防治地層下陷整合平台」，未來透過此平台會議進行跨部會資源整合，擬定改善方案，改善彰雲嘉地層下陷問題。

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