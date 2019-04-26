談美中台情勢 柯文哲新解：這叫非線性關係

2019-04-26 12:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚在臉書PO出與英國經濟學人智庫亞洲區總監林德康本週二的對談影片，柯在影片中談到台灣在美中對抗的情勢。柯文哲今早受訪時被問到此事，他表示，這個叫非線性關係，還有很多名詞，但要用大家聽得懂的話，也可以說是蝴蝶效應，用中國成語來說就是「差之毫釐，失之千里」。

柯文哲解釋，意思就是說，非線性關係在前面基礎狀態的設定不同，後面整個效果就不同，所以起始狀態要非常小心。

媒體追問是否可能會重新詮釋兩岸關係？柯文哲說，其實很多英文要用中文講不容易。媒體再問起手式跟高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘相較是否有優勢？柯則說，到目前為止我們的限制，被設定的條件比較少。

媒體也問跟經濟學人對談後是否有何省思？柯文哲說，他分享西遊記的故事，孫悟空換一個筋斗雲一下就到西天，唐三藏為何要千辛萬苦走到西方去取經，所以台灣的問題終究還是要自己解決，不管外面的人講一大堆理論，到最後還是要台灣人自己解決。

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