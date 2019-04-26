親上火線直播 賴清德：當總統要無私、不與惡為伍

2019-04-26 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕針對民進黨黨內總統初選近日引發外界諸多討論，前行政院長賴清德今日中午12點開直播回應外界疑問，他在直播中除再次強調，黨內初選應按照正常程序進行，在回應網友提問時也提到，當總統有很多重要的條件要具備，像是擔任總統不是為了個人或政黨，而是為了國家、不與惡為伍，以及心懷對人民的責任、對國家要有使命感等。

賴清德今日中午12點準時在臉書開直播，他在直播中一開始表示，在近日的簽書會中，遇到很多支持他的民眾，並表示大家都希望他勇敢承擔，他也會堅定走下去。接著他針對近期黨內初選的爭議再次強調，初選應該依照民主程序正常進行，不認同捨棄初選制度，或是在人選決定前就決定誰配誰的這一類作法，會讓社會有不好觀感，恐被外界視為「權力分贓」或是「公然搓圓仔湯」。

賴清德於直播中也回答網友提問，談及自己過去陸續擔任過市長、立委等職，有過許多歷練。他也提到當總統有很多重要的條件要具備，包含要有無私的精神，擔任總統不是為了個人或政黨，而是為了國家，就像當醫生救病人的命，不會因為病人的身分、職業等差異而有區別。以及不與惡為伍，且要心懷對人民的責任、對國家要有使命感、對事情要有執行力等。

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