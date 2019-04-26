等了9天終於敲定 吳韓會4/30登場

2019-04-26 11:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央在聯繫9天之後，今天上午終於得到高雄市長韓國瑜方面的回覆，敲定「吳韓會」訂於4月30日下午3點在中央黨部主席會客室舉行，據了解，未來雙方會面過程不會全程公開。

國民黨中常會前天決議無論主動參選或被動有意願參選總統的人，未來全部納入初選機制，國民黨主席吳敦義也將與韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平、周錫瑋、張亞中等人會面，聽取各方對初選遊戲規則的看法。

據了解，負責與韓國瑜聯繫的副主席兼秘書長曾永權，自18日韓國瑜結束訪美行返台後，就一直打韓國瑜的手機，但都沒有接通電話，打市長辦公室也沒結果，只有接到韓的秘書回電，但至昨都沒有得到一個可以安排「吳韓會」的時間，只得到韓國瑜方面要等待高雄市議會專案報告後，才會確認北上會見吳敦義的時間。

直到今天早上，曾永權才接獲韓國瑜方面的告知，敲定4月30日舉行「吳韓會」。

吳敦義將在「吳韓會」，了解韓的想法後，再陸續與郭、朱、王、周、張等五人會談。

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