前北埔鄉長姜良明心臟疾病過世 享壽66歲

2019-04-26 10:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前新竹縣北埔鄉長姜良明，因心臟疾病25日傍晚在台北榮總新竹分院過世，享壽66歲，告別式預定5月5日在竹東龍園禮儀告別式場舉行，地方人士聽聞噩耗，多感到驚訝！

北埔姜家是地方大家族，姜良明曾任多屆代表、兩任主席，因問政敢言，人稱「姜大砲」，2014年獲民進黨新竹縣黨部徵召參選北埔鄉長，為新竹縣史上第一位民進黨籍鄉長。不過，選後因村長指控村長事務費須檢具核銷才能領取遭刁難，而喧騰一時，如今一切紛擾都歸於塵土。

與姜良明私交甚篤的縣議員上官秋燕表示，她與姜良明認識30多年，他育有一子兩女，為人孝順，對老人家尤其體貼；但口直心快，容易得罪人。姜本身心臟不好，原本醫師就有交代要回診，尤其去年選前因案遭羈押，官司纏身影響他的身心健康，交保後身體每況愈下，住進台北榮總，後來轉苗栗為恭醫院，最後回到榮總新竹分院。

上官秋燕說，姜良明在得知病情不樂觀後，就請家人和她交代後事；他還年輕，這麼快就走了，令人不捨！

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