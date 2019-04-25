韓總落難！吳總出關？ 吳音寧新Po照有亮點

2019-04-25 23:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前北農總經理吳音寧卸任後返回彰化老家，臉書鮮少po文的她今晚突然po出一張照片，照片中出現「藍光」，由於時值韓國瑜因發表「韓五點」後聲勢受挫時，引發諸多網友揣測「吳總是不是要出關？」吳音寧笑回「哈哈」，沒有多說。

韓國瑜在發表「韓五條」後，引發韓粉大分裂，外界認為韓國瑜「呷碗內，看碗外」已經讓把自己的政治之路推向險境。

國民黨去年九合一靠著「韓流」把民進黨打趴在地，北農總經理吳音寧雖沒錯任何事仍交出職務，「搶了菜攤，丟了江山」之語流傳政壇，前後兩任北農總經理韓國瑜、吳音寧一直被藍營人士拿來大作文章。

吳音寧返回家鄉後「歸隱山林」，完全沒有公開活動，臉書也甚少發表文章。

但就在韓國瑜陷入困境的此刻，吳音寧今晚臉書更換p一張照片，照片裡出現一道藍光，藍光旁盡是綠葉植物。

由於吳音寧鮮少發文，今天換照之舉引發諸多網友的注意，更有好友留言，「復仇者」、「出關吧！」吳音寧笑回「哈哈」。

據了解，吳音寧返回彰化後一直都家寫作，今天跟家人到新竹北埔作農業觀察。

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