有共識！謝龍介稱行政區太多該併 黃偉哲：合我心意

2019-04-25 19:45

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市財政困難，行政區卻多達37區，人口比台南還多的台北市卻只有12區，市議員謝龍介今天表示，台南市8年來浪費了30億，建議市長黃偉哲應進行行政區整併，以節省經費。黃偉哲表示，「這合我心意」，但就像小學廢校一樣，有很大的困難，但他會啟動檢討。

謝龍介表示，台北市260多萬人只有12區，台南約190萬人，卻多達37區，合併的行政區可設辦事處及單一窗口，沒必要養這麼多人。

行政區整併1年可節省3.5億元的經費，原台南縣市合併升格8年來，等於浪費了30億，市長如不啟動整併，民政局就會放著擺爛，「這任期會做嗎？要做不做而已。」

黃偉哲說，「這合我的心」，理論上可節省很多，過去中西區也有合併過。台南市1年的總預算約864億，可用於建設的經費卻不到100億，不過，這就像小學廢校一樣，這有很大的困難。他會來啟動檢討。

事後，黃偉哲說，推動需要時間，會盡可能規劃。

民政局表示，市府於101年1月委託財團法人成大研究發展基金會辦理研究，共提出五種可能的重劃方案：現狀微調案、警政選區案、雙區合併案、分層發展案、大行政區案；102年11月又委託國立中正大學分析五種可能方案。民政局解釋，過去，中西區合併，當時台南市為「省轄市」，是根據「台灣省鄉鎮縣轄市區及村里區域調整辦法」辦理調整。

民政局表示，目前台南市是直轄市，根據憲法第108條規定，行政區劃事項應由中央立法、執行，或交由省縣執行，由於內政部擬訂的「行政區劃法」（草案）尚未完成立法，目前台南市行政區劃調整尚無法源可遵循，待法源通過後，即可迅速因應。

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