執政3年不畏懼中國 蔡英文：讓國際認同「台灣是個好夥伴」

2019-04-25 19:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統蔡英文今天下午到新竹縣湖口老街三元宮參拜，致詞時向群眾講述前瞻基礎建設計畫的成果、最新的減稅措施以及幼兒教育補助政策；她強調，執政3年來，她不畏懼中國的文攻武嚇，並花很多時間和友國溝通，讓國際認同「台灣是一個好夥伴」，這對維護台灣的生存發展很重要。

蔡英文今天下午3點多先到新竹工業區參訪三陽工業，接著在內政部長徐國勇等人陪同下，到湖口老街三元宮參拜，與地方鄉親拍照合影，再赴竹北市參訪聯瑩工藝，與地方幹部茶敘座談。

蔡英文在湖口三元宮致詞時，向鄉親報告執政3年成果。她說，或許鄉親感受不很強烈，那是因為執政團隊要做的是根本性的改變台灣經濟結構，很多改革剛開始須要花很多的力氣，但效果2、3年後才會呈現，行政院改組後加速或調整方向，讓執政的成效一直往上走，人民滿意的程度也穩定往上走。

蔡英文舉例，中美關係影響全球經濟貿易，每個國家的經濟成長都往下調整，唯獨台灣向上調整，因為台灣政府在過去2、3年增加內部的投資，如前瞻基礎建設計畫，在2017年推出時受到很多阻礙和困難，但團隊還是把法律、預算通過，現在看出成效。

蔡英文表示，舉例近來公視戲劇《我們與惡的距離》，觀眾多覺得拍得很好，背後就是前瞻計畫支持，帶動台灣戲劇文化的發展。所以，「請大家對我們的執政要有信心，蔡英文很有信心，只要給我們時間，我們一定會證明給大家看！我們的方向是正確的，執政會越來越好，執行力會越來越快！」

蔡英文再說明減稅措施，強調因國家稅收穩定成長，所以要回饋鄉親，減輕收入相對較少的國人的稅，有更多的所得可以支配。她再舉例8月1日全台灣一體實施的幼兒教育補助政策，強調這是努力改革財政而得來的。

蔡英文表示，這2、3年來，中國對台灣的文攻武嚇不算少，但「蔡英文從來都沒有退讓過，一步都不讓」，不但一步都不退讓，當習近平提出一國兩制的台灣方案時，她站出來說「台灣人絶對不接受」。當中國飛機蓄意飛越中線時，我下令國軍一定要強勢驅離，因為中線才能保證台海和平。

蔡英文強調，她堅定的姿態，沒有人說蔡英文是麻煩的製造者，全世界的民主國家都覺得蔡英文做得很好、說得很好，都站在後面支持，「因為這2、3年來，我們花了很多時間跟我們的朋友溝通，一起討論事情，一起形成合作的關係，現在大家都覺得可以信賴台灣，可以信賴蔡英文，台灣是他們在印太地區和平穩定的一個最好的夥伴」，這很重要，因為台灣的生存發展不只要靠自己，也要靠朋友，保證這個區域的民主價值與自由、穩定、和平。

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