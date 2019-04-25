不甩老蔣反共方針！學者：國民黨上下瀰漫「與敵唱和」現象

2019-04-25 18:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國從未放棄併吞台灣，國民黨立委孔文吉日前在立法院質詢，反質問陸委會主委陳明通「憑什麼北京要放棄武統呢」，對於國民黨人士「親共」到去附和中國共產黨武力統一台灣論調。對此，南台科大財經法律研究所所長羅承宗今日受訪批評，目前國民黨上下瀰漫「砲口對內，與敵唱和」的弔詭現象。

羅承宗指出，1949年中華民國行政院開始在台北辦公，開啟「中華民國只剩台澎金馬」時期，「反共」當年一直是國民黨最高的施政原則。

羅承宗提及，國民黨曾為反共抗俄成立「中國青年反共救國團」，國民黨總裁蔣中正也在1951年撰寫〈時代考驗青年，青年創造時代〉一文，勉勵青年們「開展反共抗俄的實際工作，發揮知識青年的光輝和熱力」。

「《告中共人書》是蔣中正反共思想最經典文稿之一！」羅承宗強調，這篇發表於1966年雙十節前夕的文章，精闢分析毛澤東的鬥爭伎倆是「它對外鬥爭的方法，是先寄生而後反噬，對內鬥爭的手段，是先利用而後謀陷。它對外是反覆無常，對內是忘情負義」。

蔣中正當年提及，共產黨的鬥爭伎倆就是「詐欺」兩字，共產黨是無言不詐，無行不欺，亦是無人不欺，無事不詐的。「我們國民黨亦曾經為其所欺詐過的，不過我與你們所差的一點，就是我是首先發現它欺詐的兇狠伎倆最早的一個人。」

羅承宗提醒，1951年10月蔣中正接見合眾社副總經理巴索洛繆，曾直言「自由世界人民應知對於共匪之和平論調，及甜言蜜語不可輕信」，希望今日的國民黨人士看到蔣中正當年談話，應該要能「審慎思量」。

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