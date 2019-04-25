喊話要韓國瑜領表 藍委：繞過初選民進黨仍會罵落跑市長

2019-04-25 18:53

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨中常會昨天決議，無論「主動參選或被動有意願參選總統的人」都納入總統初選，為高雄市長韓國瑜開路；對此，國民黨立委林為洲對韓國瑜喊話：「領表參加初選吧！」他說，就算繞過初選，還是會被民進黨攻擊「落跑市長」，更何況，當事人不表達意見怎麼列民調對象？「只要有人提都列入嗎？30人一起民調嗎？」

林為洲說，能理解韓國瑜現在不能領表是因為對高雄市民的承諾，擔心被質疑正當性，無論是徵召、徵召初選、特邀初選，不是初選繞過去就不用面對、正當性的疑慮就會不見，「難道民進黨會放過、不罵落跑市長？市議會不會要求辭市長？」與其如此，不如乾乾脆脆領表登記初選。

林為洲指出，要不要選總統，韓國瑜要自己決定，要參選的人還是必須說出參選理由、政見，才能說服支持者或其他民眾，因此，領表是最基本的表態，當事人不表達意見怎麼參與初選？又怎麼列為民調對象之一？

林為洲說，黨中央訂定特別辦法或協調參與民調機制，也無法免除這些攻擊，當事人不表達意見怎麼參與？怎麼列為民調對象之一？黨中央所謂「主動參選或被動有意願參選總統的人都納入初選」，是指張亞中、周錫瑋、周美青等只要有人提都要列入嗎？就算有立委說要選也要列入，最後30人一起民調嗎？

林為洲強調，事已至此，若韓國瑜有足夠信心說服高雄市民、台灣民意，建議他就勇敢表態，領表登記參與初選，國民黨看來並沒有徵召初選或徵召的空間，已無路可走。

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