徐定禎喊唯一支持蔡英文 「賴清德出線是一場災難」

2019-04-25 18:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無黨籍前頭份市長徐定禎昨天（24日）全程陪同蔡英文總統至苗栗縣竹南鎮、造橋鄉、頭份市與基層座談，而他也以綠營基層支持者的身分，表達對民進黨內初選恐造成分裂的憂心，他強調，若小英未能從初選勝出，就沒有大選，「若賴清德出線是一場災難」，盼眾人能團結，否則台灣前景堪慮。

徐定禎去年獲民進黨禮讓投入苗栗縣長選戰，妻子楊士儀則是苗栗小英之友會會長，夫妻倆與蔡英文關係良好，長期表達堅定挺小英的態度。

蔡英文昨天造訪苗栗，徐定禎陪同在側，不斷喊聲為總統加油打氣，更強調若不讓小英連任，就等同否定過去3年執政成績，賴清德作為執政團隊的一員更師出無名，若堅持走完初選勢必造成分裂，直言「若賴清德出線是一場災難」，2020政權將不保，台灣何去何從令人擔心。

徐定禎說，政治是妥協的藝術，副總統陳建仁也以打格局讓位，而他也當面向行政院長、黨內5人協調小組成員蘇貞昌建言，強調基層期盼黨中央能提出合作機制，希望賴清德能先擔任副手見習，再展望2024年，讓改革得以延續。

徐定禎說，儘管檯面上說要君子之爭，但檯面下早已打得不可開交，而藍營來勢洶洶、中國又步步進逼，對手都找機會要見縫插針，倘若民進黨不能團結支持蔡英文應戰，不但2020將輸掉政權，台灣未來何去何從更讓人憂心。

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