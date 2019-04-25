接見中小企業代表 蘇揆自嘲無法捧場美吾華

2019-04-25 17:14

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天下午接見全國中小企業總會代表，針對理事長李育家反映中小企業信用保證基金手續費0.75%過高，盼降低業界負擔，蘇揆當場承諾「可以喬」。由於李育家兄弟的公司「美吾華」以生產自有品牌「美吾髮」聞名，蘇揆以自己頂上無毛自嘲，表示他認識李育家的哥哥李成家，他會打拚讓大家能育家、成家，唯有一點無法給他們捧場，因為他們公司叫「美吾華」。

蘇揆今天在行政院接見李育家等人，他致詞表示，全國企業有98%是中小企業，家數143萬家，中小企業每日為國家拚經濟、為經濟發展貢獻，也創造就業機會，他對此表示感謝。

李育家致詞時，對蘇內閣多項政策表示肯定，包含產創條例5%未分配盈餘可進行投資抵減、推動5+2產業、促進台商回台投資並解決土地、人力、稅率等，還有防制假新聞議題，促進社會安定，讓中小企業更安心。

不過，李育家也提出幾點建議，首先，盼中小企業有代表納入公股行庫的董事會，以了解中小企業需求；第二，是調漲基本工資雖屬必然，但希望勿齊頭式調整，因企業所在鄉鎮、產業與利潤不同，盼能考慮到配套措施。

信保基金手續費0.75%過高 蘇揆：可以喬

李育家並表示，中小企業支持非核家園，但期待供電穩定、電價合理。他說，2025年電價可能將調漲3成，希望能考慮在穩定供電之外，也考慮電價是否合理；中小企業要獲得信保基金擔保的手續費過高，目前為0.75%，然信保基金手續費每年營收逾30多億元，希望能提撥一部分補貼手續費，減低貸款負擔。

蘇揆回應指出，李理事長講的許多事，很多他已經都有在做，例如過去公股銀行董事長、總經理考評只納入放款金額，但他將此納入放款家數。蘇揆說，關於信保基金手續費，政府政策是要大力幫助中小企業，政府不需要（靠這）賺錢，「手續費可以怎麼喬，我們來喬！」。

不過，對於公股銀行董事會納入中小企業代表，蘇揆則說，若這部分工商團體、其他人也都要求進來，那銀行董事會人數恐怕要多好幾倍。

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