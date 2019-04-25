聲援黃光芹！學者痛批韓家「這行為」：道德品格嚴重缺陷

2019-04-25 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹與高雄市長韓國瑜一家，因為《跟著月亮走》一書版權問題，爭執越演越烈。韓國瑜妻子李佳芬回應此事後，政大地政系教授徐世榮痛批，李佳芬的回應證實韓粉過往針對黃光芹的「蹭飯、騙錢」批評，都是惡毒的謊言，但韓一家人遲遲不對外解釋，「由此也可見其道德品格的嚴重缺陷與不足」。

黃光芹自3月14日為電台節目專訪韓國瑜後，屢屢遭到韓粉網路霸凌、威脅，更有網友稱她之所以為韓國瑜寫書，是為了「騙錢、蹭飯、沾光」，要她「把錢吐出來」。黃光芹昨不堪受辱，爆料自己只拿20萬稿費，版稅全讓李佳芬拿走，確定第一筆150萬已經領走；李佳芬隨後聲明，稱黃光芹主動表達放棄版權，僅需撰稿工本費，而這150萬再扣除稅金及撰稿費用後，韓國瑜實際僅收到70餘萬元。

對此，徐世榮今日在臉書PO文聲援黃光芹，表示在李佳芬出面後，證實韓粉過往針對黃光芹的「蹭飯、騙錢」批評，完全是韓粉的惡毒謊言，「這實在有夠卑鄙」！而韓家本身為當事人，卻遲不對外解釋說明，讓謊言不斷地擴大，嚴重傷害了黃光芹及其家人，這更是罪加一等，由此也可見其道德品格的嚴重缺陷與不足。

此外，徐世榮也說，從韓粉使用的「蹭飯」二字，可推測這批韓粉應是來自於對岸中國。「試問，台灣有多少人會使用『蹭飯』二字？你在報紙上看過這兩個字嗎？又有多少人瞭解它的意思」？徐世榮認為，台灣的公共言論場域已經明顯地被敵人嚴重滲透侵入，而敵人正在利用我們的民主與言論自由來傷害台灣及奪取台灣。

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