吳、韓會屢傳時間已定 國民黨黨務人士不以為然

2019-04-25 15:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨日決議無論主動參選或被動有意願參選總統的人，未來全部納入初選機制，黨主席吳敦義也將與韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平、周錫瑋、張亞中等人會面，聽取各方對初選遊戲規則的看法，但聯繫作業都還無進展，卻先後傳出「吳韓會」27日在高雄市舉行，以及韓下週北上中央黨部會吳的說法，黨務人士感到十分不解，而且不以為然。

據指出，曾永權從18日韓國瑜結束訪美行返台後，就一直打韓國瑜的手機，但都沒有接通電話，打市長辦公室也沒結果，只有接到韓的秘書回電，但迄今沒有得到一個可以安排「吳韓會」的時間，黨中央只接獲韓國瑜方面要等待高雄市議會專案報告後，才會確認北上會見吳敦義的時間。

黨內人士表示，6位將納入初選者，目前還沒有一位確定見面時間，主要原因就是韓國瑜始終無法連繫上，高層原則上希望能先安排「吳韓會」，了解韓的想法後，吳敦義再陸續與郭、朱、王、周、張等5人會談。

據指出，有黨務幹部一度建議乾脆6個人一起坐下來談，但未獲高層採納。

未來吳敦義將探詢韓等人對是否改採全民調等初選遊戲規則的看法，黨內人士判斷，預期會反對全民調的人，大概只有王金平，但「少數應該服從多數」，至於朱立倫這2天質疑初選程序正義的問題，黨內人士則認為，只要由中常會決議背書，其實也難構成阻力。

據了解，國民黨中常會昨天沒有拍板改採全民調，主要原因就在中常委蔣根煌質疑中常會2月間才通過排除全民調，2個月後卻又改回全民調，給人辦家家酒、過於輕率的印象，會讓外界看笑話，同時，被視為親王派的中常委江碩平則在會中直指，改採全民調對辛苦努力經營黨員票的王金平不盡公平。

據指出，中常會一度為此休息，其他支持全民調的中常委紛紛圍在蔣根煌身旁勸說，但沒有說服蔣，吳敦義一度還打算以表決方式處理，但多數中常委認為中常會決議向以共識決為原則，因此最後才會以尚待聽取六位初選人選意見為由，做為暫不定案的下台階，但由於多數中常委都支持，因此未來可望採行全民調辦理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/