司法院宣示重鍘爛法官 司改團體：愛說笑

2019-04-25 16:39

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院祕書長呂太郎24日在立法院備詢時表示，司法院對於淘汰不適任法官一定會下重手，絕不手軟，不過，由法官組成的司改團體「法官翻轉司法群策會」25日以「愛說笑」回應，表達不以為然的看法。

法轉司指出，司法院長許宗力2016年11月上任，竟在任內通過審判有問題的俞姓與何姓法官的人事案， 讓兩人分別成為實任法官、試署法官，事後也沒有做任何的究責，如果不是監察院約詢調查，俞法官不會請辭，這算哪門子的「下重手」？何時把人民的訴訟權益放在執政的優先順序上？

法轉司質疑，包括彰檢莊姓檢察官、北院張姓法官、高等法院邱姓與賴姓法官等司法官，若不是法轉司揭露這些人出包情事，他們會被調查懲處或自行請辭嗎？號稱首席人權大法官的許宗力該放任這些事情嗎？享有職務監督權限的首長不做這些事情，卻要一群自律自省的法官在體制外做這些事情，台灣是民主國家嗎？代表民意的立委在幹什麼？

法轉司批評，司法高層對內全面討好，讓大家站在他那一邊，但面對棘手的淘汰不適任法官等等事宜，例如：長期不敬業或辦案嚴重疏失的情況，卻選擇按兵不動，面對外界質疑時，再來說冠冕堂皇的好聽話，多數敬業的司法人員或台灣民眾這麼容易被矇騙嗎？

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