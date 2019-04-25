杜絕貪瀆司法官轉任律師 政院大修律師法

2019-04-25 15:51

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院大修「律師法」，由行政院長蘇貞昌主持的院會今天通過法務部提報「律師法修正草案」，將杜絕貪瀆司法官等重大犯罪者轉任律師，只要確定判刑1年以上有期徒刑，可不發律師證書，已轉任律師者，修法通過後，可於2年內廢止其證書。

法務部檢察司長王俊力表示，這次修法將律師法條文由53條增加至146條，目的為強化律師職業倫理，淘汰不適任律師，及增加公益服務，以實現律師執業自由化以及地方公會會籍單一化。

王俊力表示，過去有些司法人員在職期間因貪污等犯罪，判刑確定服刑完畢後，還可以轉任律師，社會觀感不佳，因此草案規定，只要確定判刑1年以上有期徒刑，對律師執業信譽有影響，可以直接不發律師證書；已轉任律師者，修法通過後，可於2年內廢止其證書。

此外，法官或檢察官因觸犯法官法被免職或撤職，或違法執行律師業務者，如曾沒有律師身分卻以律師名義執行律師職務等狀況，草案規定皆不核發律師證書。

草案也明定，律師如果在執業中有發生懲戒事由，律師公會將予以懲戒除名；若有犯5年以上重罪，經檢察官偵查起訴，法務部可暫停核發律師證書，律師公會也可暫停其執行職務。

王俊力表示，這次修法也要提升律師專業與公義使命。未來將要求律師每年要受訓，以提升專業技能，律師也必須每年參加公益活動，如法律扶助等服務。

他說，這次修法並調整律師執業方式。現在每位律師要加入事務所當地律師公會，若要在其他縣市執業，還要加入其他縣市的公會，草案對此加以改善，未來律師只要加入事務所所在地公會，就可以在全國執業，向全國律師聯合會申請或繳納一些費用即可，把執業方式單純化。

王俊力說，最後，是調整全國律師聯合會的組織。草案增訂，現行中華民國律師公會全國聯合會將改制為全國律師聯合會，改制後聯合會將有兩種會員，一是律師個人會員，一是各地律師公會的團體會員。聯合會的重要職務，如理事長、理監事等，將由全國律師個人會員直選產生，預計110年完成改制。

法務部次長陳明堂表示，未來聯合會改制後採單一會籍，律師在全國執業方式單純化，但今天有媒體報導，律師只要繳1000元可「吃到飽」，實際上沒有這種事，草案將單一會籍執業方式授權全國律師聯合會用章程訂定，目前沒有定案。

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