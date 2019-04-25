首部海洋基本法出爐 蘇揆：打造優質海洋國家

2019-04-25 14:46

〔記者李欣芳／台北報導〕經研議多時，代表行政院版本的我國首部「海洋基本法」草案今天出爐，行政院院會上午通過海洋委員會提報的「海洋基本法」草案，主持院會的行政院長蘇貞昌表示，我們藉由「海洋基本法」的制定，規範政府義務與授權，以及政策統合及事務協調，進而達到打造生態、安全、繁榮之優質海洋國家目的。

蘇貞昌指示，此案送請立法院審議後，請海委會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，爭取支持，早日完成立法程序。

海委會今天表示，為加速該法立法進度，行政院先前已協調立法院民進黨團，將「海洋基本法」草案排入本會期優先審議法案，本法之通過，將打造「生態、安全、繁榮」的海洋國家。

海委會主委李仲威說明，「海洋基本法」草案將對海洋事務法制、海洋產業、海洋文化、海洋生態保育、海洋廢棄物及海洋人才培育等提出政策方向。海委會成立後，除致力完備各項法制作業，更積極推動海洋基本法之立法工作，以作為國家政策指導方針，期成為我國擘劃海洋政策發展之重要施政藍圖。

行政院版「海洋基本法」草案計19條，首條條文揭櫫友善環境、永續發展、資源合理有效利用及國際交流合作之海洋發展基本原則。草案第15條明定本法施行後1年內發布國家海洋政策白皮書，各級政府應配合檢討所主管的政策及行政措施。

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