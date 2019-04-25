民進黨嘉市立委參選人出線 王美惠草根型「接地氣」民代

2019-04-25 13:49

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕民進黨嘉義市立委初選結果出爐，由4連任的民進黨市議員王美惠出馬，扳倒現任立委李俊俋及另2位黨內同志，王在勝出時紅了眼框說，她屬草根型人物，擔任議員10多年來勤跑基層、認真打拚，沒有一天忘記嘉義市民，這次初選出線，挑戰自我成功，將拜會黨內初選對手，攜手迎向明年立委的挑戰，全力為嘉市爭取建設、福利。

54歲王美惠嘉義大學EMBA碩士班畢業，在本屆嘉市議員選舉，以8007票奪下西區第一高票，也是第3度蟬聯全市第一高票，擔任過前嘉市議員江熙哲服務處主任、嘉市扁友會後援會副總幹事、台灣一邊一國嘉義代表。

王美惠出線的消息傳出後，服務處湧入支持者道賀，王第一時間也打電話給前總統陳水扁，王說，陳鼓勵她接下來的大選是更大的考驗，要她繼續加油。

王美惠可說是「機車族民代」，騎機車跑攤、做選民服務，因為服務勤快加上「好逗陣」，讓她在選民眼中好感度佳，不只草根性強，還與民眾零距離，哪裡發生火災，她就趕往現場，雪中送炭讓人印象深刻，深入基層瞭解民眾需求，累積起來的好口碑，贏得支持者信賴。

「看得到，找得到！」王美惠說，這次初選主軸向選民訴求「接地氣」，遭網軍謾罵攻擊不回應，初選團隊不過10餘人，都是親朋好友相挺，感謝市民多年來的支持愛護。

這次民進黨嘉市立委初選打得火熱，黨內廝殺內戰激烈，網路PTT紅人「小商人」還在民調當天出聲挺王，甚至傳出藍營操作暗助王，讓李俊俋連任之路荊棘滿佈，最終飲恨輸掉初選。

對此，王美惠表示，她參選是鄉親鼓勵與擁護，挑戰自我成功，沒有派系介入。

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