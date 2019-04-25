佔中九子遭判刑 學者：一國兩制方案將消滅中華民國

2019-04-25 13:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對佔中九子遭判刑一事，中華亞太菁英交流協會今舉辦「由占中案看香港『一國兩制』困局」座談會，探討佔中案對台灣政治的意義。新台灣國策智庫諮詢委員董立文說，一國兩制存在欺騙、強制與從屬三種性質，已經可以確定中共政治承諾無效，也無法討論其他方案的可行性；董立文並說，習近平提出的一國兩制台灣方案讓台灣變成地方政府，中國民國可能因此被消滅。

董立文並說，中共以以一國兩制台灣方案向台灣宣傳，最可怕的不是一國兩制，而是有台灣人為其辯護，說出「一國兩制可以談」的言論，甚至提出一國兩制可以帶來和平、對台灣是有利的等言論，這可能會讓台灣人自然而然地接受一國兩制。

來自香港、目前任教於成功大學政治系的梁文韜則說，中共未來恐怕會透過裡應外合的方式，在台灣培植「第二個梁振英」，也就是讓地下黨員來選台灣總統，而且他認為「非常有可能當選」；梁文韜並說，以香港的情況來看，梁振英的確是「港人治港」，只不過是一個中共能完全掌握的港人。

梁文韜強調，明年總統大選，中國意圖在政治上裂解台灣本土政黨，提供經費收編各黨派候選人，也透過媒體營造對兩岸一家親有利的意識形態，目的就是要淡化台灣對中國的敵我意識；台灣智庫執行長賴怡忠則提出警告指出，若明年沒有選出對的人，明年的總統大選很可能就是台灣最後一次民主選舉。

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