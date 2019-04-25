政府釋誘因 全台老舊建築耐震初評補助提高1倍

2019-04-25 13:50

〔記者李欣芳／台北報導〕花蓮在18日發生規模6.1強震最大震度7級，造成全台明顯搖晃，引發外界關切老舊建物耐震問題，內政部次長花敬群今天透露，為鼓勵民眾申請建築物參與初評，提高誘因，內政部報請行政院核定，將耐震初評補助的額度，由目前每件的6000元到8000元，提高1倍到1萬2000元到1萬5000元，內政部編列的7000多萬預算，應足夠支應。

花敬群說，民眾只要對其建築物耐震問題有疑慮，都可提出申請。

內政部表示，105到107年度老舊等建築物辦理初評及詳評估計有8638件，108到110年度計畫辦理初評1萬9555件，詳評500件，目前政府對老舊建築物申請耐震初評補助的額度，每件補助6000元到8000元，詳評每件則補助評估費用45%，每件以60萬為限。

內政部表示，為主動清查出可能有潛在耐震能力不足的建築物，全額補助地方政府清查88年12月31日前領得建造執照的6層樓以上鋼筋混凝土建築物，期望透過建物快篩主動協助民眾瞭解住宅之結構安全，並鼓勵民眾申請耐震能力評估補助，經耐震評估後，如安全無疑，可讓民眾居住的更加安心，如耐震評估後有安全之疑慮，可依政府提供之相關獎補助措施，辦理結構補強或重建作業，以維護生命安全。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，危險老舊建物涉及安全，也關係市容、都市更新及國力妥善運用，過去雖受限於法令，但經過幾次大地震後，民意對於危險老舊建物耐震補強非常期待，請主政部會、相關部會及政委對此能更為重視，不但能有助於都市更新及市容改善，也可擴大內需，請內政部與相關部會努力推動。

蘇貞昌說，政府機關更要以身作則，加速辦理所轄老舊公有建築物耐震評估及補強，優先編列經費加速執行。地方政府如推動有任何困難之處，也應給予協助，使其快速推動。

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