嘉市立委初選落馬 李俊俋：不會脫黨參選、退黨

2019-04-25 12:51

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕民進黨嘉義市立委初選民調出爐，尋連3連任的現任立委李俊俋失利，李俊俋發出聲明表示，他深耕嘉義8年，連13次獲公民監督國會聨盟頒發「優秀立委」，戮力國會問政，同時也為嘉市爭取超過300億元建設經費，這次初選失利，他雖然對黨失去民主價值感到失望，但他不會脫黨競選、也不會退黨，仍然繼續為嘉義服務，至本屆立委任期結束為止。

「民進黨此次的初選，是一場最怪異的選舉！」李俊俋也說，一直以來民進黨以民主價值自豪，但這次初選居然沒有政見、也沒有辯論，民眾根本不知候選人瞎忙什麼？民調尚未開始前，就傳言不斷，樣本有問題、年齡謊報以提高加權計分等傳言不斷，客觀性備受質疑；最嚴重的是，此次嘉市居然有派系介入，而派系介入不是為了競爭、比較，推出更優秀的候選人，而是不斷抹黑自己同志，甚至結合其他政黨打擊自己人，建構在這樣思維的初選，令人擔憂民進黨如果連民主價值都失去，那還剩下什麼？

李俊俋強調，辜負眾多市民以及支持者對他的期待，失落在所難免，但是我們不要難過太久，路還很長，整理腳步，要重新出發；無論你支持的人選是誰，初選結束，放下派系、放下立場、放下鬥爭，要共同為我們的故鄉嘉義來打拚努力。

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