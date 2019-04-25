慶富案專案報告 高市綠議員疑淪為政治鬥爭

2019-04-25 12:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天邀請高雄銀行董事長與總經理，進行慶富案專案報告，民進黨議員強調，全案已經不起訴，質疑淪為藍營議員的政治操作。

列席的高雄市長韓國瑜表示，慶富案已風風雨雨一段時間，如果有新事證、新疑慮，有涉嫌不法，會再移送檢調單位調查。

民進黨議員邱俊憲強調，議會調查小組應盡快向地檢署檢舉，讓地檢已簽結的案，能重啟調查，而不是在議事廳裡面來做政治審判，或是憑空想像的事情。

高閔琳則說，今早的質詢必須是專案小組成員，才能登記發言，而成員大概9成以上都是國民黨籍。且此案雄檢已在去年2月12號偵查終結，相關的報告跟新聞稿在網路上也已公開，所有的中央、地方、檢調、金管、監察機關，都已證明高銀並無不法。

高閔琳表示，高銀雖然在聯貸的過程，還有需要檢討部分，但仍無不法情事，司法正式簽結，為什麼還要在議會進行政治鬥爭？

李柏毅、簡煥宗都指出，政黨輪替後的市府，又刻意把焦點移回高雄銀行，但獵雷艦案源自馬英九總統執政時期，請不要模糊焦點，又利用此案對前朝進行政治鬥爭。

李柏毅強調，專案小組的國民黨成員中，有一半都即將參選立委，請不要藉此增進知名度，民進黨也支持把不起訴處分書，連同新的事證，移送檢調重啟調查，但如果沒有新的事證，請不要再做政治鬥爭。

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