徐耀昌當面吃小英豆腐 徐定禎轟「不厚道」

2019-04-25 13:20

［記者鄭名翔／苗栗報導］下屆苗栗縣民進黨立法委員人選懸而未決，昨日蔡英文總統造訪苗栗，無黨籍前頭份市長徐定禎全程陪同，引發外界揣測他是否有意代表綠營出戰。徐定禎表示，昨日僅代表基層聲音力挺總統連任，但並未提到立委布局，而他個人依然維持「不主動請戰、也絕不怯戰」的態度，交由黨中央安排。

徐定禎去年獲民進黨禮讓，以無黨籍身分投入苗栗縣長選戰，但仍敗給尋求連任的國民黨徐耀昌。敗選後的徐定禎休養生息，久未公開露面，而昨下午蔡英文連赴竹南鎮、造橋鄉、頭份市，徐定禎不僅全程陪同在側，並多次公開向支持者喊話唯一支持蔡英文。

但相較國民黨早早提名徐志榮、陳超明繼續爭取苗栗山線、海線立委，民進黨陣營仍混沌不明，檯面上也無人表態，過去外界揣測徐定禎縣長敗選後可能轉戰立委，但徐表示，去年黨中央協調決定禮讓他選縣長，而立委則由行政院中部辦公室副執行長吳宜臻，目前也傾向此安排。

徐定禎說，自己剛經歷一場大戰，需要時間恢復，「承擔責任也需要輪流來」，但強調自己依然維持「不主戰、不怯戰」的態度，未來動向會尊重黨中央安排。

而日前苗栗縣長徐耀昌曾在蔡英文面前公開表示，感謝前苗栗小英之友會總會長李守雄於縣長選戰大力支持，笑稱「不知道是不是總統授意」，而昨日李守雄與徐定禎陪同蔡英文同台，也引人注目。

徐定禎說，選舉並非單純藍綠之分，人際交情更重要，李守雄與徐耀昌交好，自己並不介意李未支持他，但反砲轟徐耀昌公開講此事，不僅陷李守雄於不義，還當面吃小英豆腐，做法「太不厚道！」

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