講「背後被人開槍」不妥 徐耀昌：智慧包容化解

2019-04-25 12:01

［記者鄭名翔／苗栗報導］國民黨總統初選紛紛擾擾，黨籍苗栗縣長徐耀昌語重心長表示，要挑戰總統大位，格局必須放大，尤其用字遣詞上必須謹慎，如「背後被人開槍」等不當詞彙，都應該用智慧及包容去化解，避免造成分裂，徐呼籲黨中央，應盡速集合眾候選人溝通交流，以眾人能接受方式完成整合推出最優秀共主。

日前鴻海董事長郭台銘宣布競逐2020大選，而高雄市長韓國瑜則發表聲明，被外界解讀向黨中央喊話「徵召」，昨日國民黨中常會達成共識， 訂定「2020總統選舉提名特別辦法」採全民調初選，為韓解套，但王金平則認為不公平，朱立倫喊要程序正義。

被問到黨內總統候選人難產，徐耀昌先長嘆一口氣，表示很多事情無法盡如人意，但每位欲當總統者應展現大格局，說話必須謹慎，例如之前韓妻李佳芬說「背後被人開槍」就不恰當，徐以自身參選為例，強調自己遭攻擊但也絕不口出惡言，「水幫魚魚幫水，福報自然嘉惠。」

對於黨內提名機制意見分歧，徐耀昌說，國民黨如同是百年老機器，思維需要調整才能跟上時代脈動，並促成世代交替，他認為黨中央應盡速集合眾人選，彼此溝通交換意見，尋求共識。

而至於黨內是否有人操作推舉郭台銘「卡韓」？徐耀昌指，當事人想法外人無從得知，但外界不要人云亦云，而各方人選都各有優勢及條件，應互相尊重，黨中央更責無旁貸盡速整合，推出最優秀共主。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/