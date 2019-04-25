韓國瑜曾承諾不當落跑市長 網拿館長影片諷「失憶」

2019-04-25 09:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜是否將選2020總統仍是未定之論，他日前發表五點聲明，語意不詳，被外界解讀「很想選，但又愛撒嬌」，有臉書粉專找到當初韓國瑜競選市長時，與網紅館長直播的影片，影片中，韓國瑜公開承諾自己不會當落跑市長，但這個承諾看來又會像他的很多政見一樣，直接跳票。

韓國瑜在影片中向館長說，「館長這樣子好了，我這次選舉是一碗滷肉飯加上一瓶礦泉水，我講的很清楚一瓶礦泉水的選戰，在這種狀態之下綠大於藍，而且已經在野2、30年了，能夠選贏高雄市長！想想看高雄市民對我多大期待，真的！有多大期待？如果我做的不好，我貪汙、歪勾，做了一半、溜之大吉，酸 ! 我怎麼對得起選我的選民？」

韓國瑜說的「做了一半、溜之大吉，酸 ! 我怎麼對得起選我的選民？」，還特地被標示出來，網友指出，韓總應該是想選總統想瘋了，所以導致失憶，忘了自己幾個月才說過的話。也有網友希望館長回顧一下這段，看看韓國瑜是怎麼唬爛他的，是時候請他用力幹譙一下當初他力挺的韓國瑜了。

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