韓國瑜想選總統 前高市教產理事長轟「嘴砲魚」追兌現政見

2019-04-25 09:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜承諾全市國中小裝冷氣清淨機，前高市教育產業工會理事長劉亞平今早於臉書開轟韓國瑜「兌現個鬼？！」，韓國瑜公開承諾「2年內完成校園雙機」，現在冷氣機就要「推拖」到5年後，「嘴砲魚」難道連老師和小孩都要騙？！

劉亞平指出，韓國瑜公開承諾2年內完成校園雙機（冷氣機及空氣清淨機），教育局長吳榕峰針對冷氣機部分（還不包括清淨機）公開說全市要全部裝完約需5年，總經費要35億多元，每年電費約1億5600萬元。

劉亞平說，韓國瑜公開承諾2年內完成，教育局長吳榕峰說要5年，5年後市長都要下一任了，韓國瑜「呷碗內、看碗外」，剛當選高雄市長，就覬覦台灣總統，明年還在不在高雄市都打問號？5年後的事情，誰敢打包票？

劉亞平表示，韓國瑜2年的支票要5年還，而且還只是一部分，這不是跳票，什麼是跳票！韓國瑜明年還當不當高雄市長，他自己都不敢說死了，更何況是5年後的事情？

劉亞平說，韓國瑜用「口號」當選高雄市長，很多政見都已經跳票，但是孩子的健康和學習不能等，承諾2年內完成校園雙機（冷氣機及空氣清淨機）」，不能再「嘴砲」了，如果連老師和小孩都要騙，簡直是「天理不容」！

劉亞平對韓國瑜小學喊話，老師教你簡單的做人道理，信，人言為信！誠信，做人基本！一個失去信用的人，已經不值得別人信賴了，承諾高雄市民和高雄市教師和學生的事情，不要「跳票」，不要當個「嘴砲魚」？！

劉亞平呼籲韓國瑜做人要說話算話，做人要腳踏實地，答應的事情要做到！不能一直靠「口號」和「嘴砲」騙選票？！連「親口」、「公開」答應的事情都跳票了，請問「軍公教」的「韓粉」，韓國瑜有公開承諾答應為軍公教的退休金做什麼嗎？講的都不算數，何況沒有講的？！

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