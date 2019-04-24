韓國瑜老早就想選總統？ 前藍委爆因「這原因」不敢宣布

2019-04-24 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會24日決議，無論「主動參選或被動有意願參選總統的人」，未來都將全部納入初選機制，替高雄市長韓國瑜解套。對此，前立法委員、國民黨中常委蕭景田在政論節目中爆料，韓國瑜在訪港澳之前就已醞釀要選總統，而不敢宣布的原因是就是因為「高雄市議會」。

《三立新聞》24日播出的「94要客訴」中，蕭景田爆料，「韓國瑜要不要選，心中早有定見」，而且郭台銘要選總統，「之前就有跟國民黨的一些人在談了」。他說，本來郭台銘是韓國瑜的備案，如果韓國瑜真的不選，那就由郭台銘來替代。

對於主持人追問「韓國瑜想要出來選，多久之前心中就有定見」？蕭景田說，其實韓國瑜在訪中國、香港之前，心中就有在醞釀參選；蕭景田也指出，韓國瑜「不能選也不敢選的原因」，他表示，現在是高雄議會開會的時間，若宣布要選總統，「那議員、老百姓怎麼看呢」？

蕭景田說，等到5月議會結束，到6月的時候再來正式這個問題也還不晚，甚至7月黨代表大會的時候都還來得及。對於主持人提問，「韓國瑜已經準備好要選總統，但是不方便自己宣布，是因為議會還在開會，畢竟他還是個高雄市長，這樣講可以吧？」蕭景田點頭說，「要是一個候選人，如果本身連一點意願都沒有的話，那沒有什麼好選的」！

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