發動打擊假韓粉 韓國瑜：沒愛與包容誰贏得了2020？

2019-04-24 23:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚透過臉書指出，「愛與包容」永遠在！「冒牌韓粉」請退散！

他表示，昨天一番心底話，對許多人來說恐怕不甚中聽，殊不知連累了許多黨內議員與立委辦公室人員，一整天疲於奔命地應付各種詢問，先在此致上誠摯的歉意，「辛苦您們了」。

他強調，作為一個「從選戰250天到就任120天都戰戰兢兢、如履薄冰的高雄市長」而言，只知道「先有台灣、才有高雄」、「先有民意、才有黨贏」，至於其他所有黨內黨外的政治操作，也許不盡認同，卻也無意左右，因為高雄市政才是我的心力所在。

韓國瑜說，而這一連串事件再次凸顯了冒牌韓粉的存在，其實去年選舉的風風雨雨，讓我們都知道台上台下有不少「以韓粉之名、行韓黑之實」的假韓粉，最近因為2020的膠著，網路上假韓粉惡行愈發變本加厲，確實起到了分化藍營團結合作的功用，同時也拉低了台灣社群網路的道德水準，更違背了真韓粉一貫守護「愛與包容」的高雄價值。

他認為，真韓粉想幫忙交朋友，假韓粉想幫忙樹敵人，在此呼籲這些假韓粉、以及其幕後推手們，不用喜愛他或支持他，他很清楚一個又老又窮、常不按牌理出牌又滿腦子只想著賣東西的禿子，不可能受到所有人的喜愛與支持，所以歡迎所有不同的聲音、反對的意見，但請各位光明正大的直球對決，不要躲在螢幕後面敲鍵盤，甚至假冒韓粉打電話騷擾人，刻意幫忙製造仇恨。

韓國瑜透露，目前已經有義勇軍兄弟姊妹們發起抓假韓粉的工作，也請各位好朋友一起加入打假行動，一定讓這些心裡沒有「愛與包容」的冒牌貨無所遁形。因為沒有「愛與包容」，誰又贏得了2020？

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