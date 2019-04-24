模擬韓2020年9月「登基聲明」 陳柏惟這篇文被推爆

2019-04-24 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜23日發表5點聲明，表示無法加入現行制度的初選，基進黨發言人陳柏惟對此則說，「我們離被併吞的距離只剩1年5個月？」他模擬韓國瑜選上總統4個月一事無成，想「黃袍加身」時發表的5點聲明，被網友推爆。

陳柏惟今（24）日在臉書指出，「我們先幫韓導寫好劇本，如果韓國瑜選上總統四個月後，2020年9月的五點聲明」，第1點是「首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護韓國瑜的海內外朋友，深深表示感謝！」，第2點為「在擔任中華民國總統的這段日子中，我深刻的體會到只有兩岸關係好，台灣才會更好。只有兩岸關係能改變，我才能真正改變台灣！」

陳柏惟替韓國瑜模擬的5點聲明，當中的第3點寫道「對於兩岸和平協議，此時此刻，我們無法已無法維持現行制度來談判」，第4點是「長久以來台灣政治權貴熱衷於民主政治帶來的惡鬥內耗，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望藍綠都能夠體察民意，關注中國崛起脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。」

陳柏惟模擬的韓國瑜聲明裡，最後1項是「台灣是中國的一部分，我生在中國、長在中國，死在中國，未來也會埋在中國，我熱愛中華民族，對中華民族的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠貢獻中華民族大業。願天佑台灣人民、天佑中華民族。」

整篇模擬聲明改編自韓國瑜發表的5點聲明，讓網友感到相當有創意，網友們相繼留言指出「台灣一堆韓粉幫忙賣台卻不自知」、「選韓國瑜是一個判斷力考驗，真心覺得會被多數判斷力有問題的韓粉拖累」、「 一堆人很期待明年投票讓自己永遠都不能再投票」、「我想看他出來選，想看他選輸的樣子」、「我們絕不能坐以待斃」。

陳柏惟臉書全文

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