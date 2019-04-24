總統方便做的？小英參加脫口秀自爆：警局借洗手間

2019-04-24 20:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今在臉書公布日前參加的「博恩夜夜秀」節目，透過輕鬆的快問快達方式，主持人問到有沒有什麼事情是一般人做不方便，總統反而方便做的？蔡英文也反應很快說，到警察局去借用洗手間，而且是經常，她還透露這個國安代號是「一０一」。

「博恩夜夜秀」節目以「尷尬式」的幽默著稱，主持人還問蔡總統平常如何稱呼副總統陳建仁？是叫他「建仁」嗎？蔡英文也反應很快說，就知道這一題有陷阱，「我是稱呼他為副總統」。蔡還說這個主持人就跟傳說中的一樣尷尬。

當主持人問問到有沒有什麼事情是一般人做不方便，總統反而方便做的？蔡英文也反應很快說，到警察局去借用洗手間，而且是經常，不過主持人冷問會不會到了警局而未被認出？蔡也立即回答，應該不會，因為通常總統去之前都會有人通知，她還透露這個國安代號是「一０一」。由於現場背景圖就是台北一０一大樓，總統還回頭看一看，引來觀眾一陣笑聲。

主持人還要總統在5秒內針對問題回答3個選項。在問到3種嘴巴做的事情時，蔡立刻回答：吃飯、說話、唱國歌。而被問到哪一國國歌時？總統表示，當然是中華民國國歌。

主持人還問國家領導人交接時是否會有交付機密檔案？前總統馬英九是否也有交付？蔡英文回答說，確實也有機密檔案，「但也留下蠻多該處理沒處理的事情」，此話一出，也引起現場鼓掌。

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