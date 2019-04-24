中資挹注旺旺惹議 蔡英文：由國安單位進行了解

2019-04-24 19:41

［記者鄭名翔／苗栗報導］近來有媒體指出，中國旺旺控股公司11年來接受中國政府補助，總金額高達152.6億，引發外界質疑旺旺集團收中國資金，在台灣則透過媒體為中國進行統戰，蔡英文總統表示，政府及民間對此議題皆高度重視，眾人皆不樂見社會公器受外部勢力干預，已要求國安單位進行調查了解，並做進一步說明。

在香港上市的旺旺集團子公司中國旺旺控股2017至18年財報中揭露，獲中國政府補助人民幣4.77億元（約新台幣21.8億元），根據財報，中國旺旺從2007年連續11年接受中共補助，達152.6億元，蘋果新聞網報導指稱，旺旺集團一手接受中方資助，被中共當局掐住錢根，另方面，在台灣的集團旗下媒體卻為特定政治立場宣傳；對此，旺旺集團發聲明駁斥，稱中國旺旺控股公司與旺旺中時媒體集團股東結構不同，反批蘋果日報刻意「抹紅」。

對此，蔡英文表示，台灣社會高度重視此議題，而許多企業也面臨在中國的利益與在台灣的利益相互衝突的問題，這同時也是許多民主國家正面對的嚴肅課題。

蔡英文強調，人民皆不願意看到社會公器被外部勢力干預，政府會基於保障國家安全的立場，已要求國安單位及相關部會進行調查了解，並向國人說明。

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