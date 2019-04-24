政院初審通過「地籍清理條例修正草案」 標售次數有望增加

2019-04-24 21:32

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院今初審通過內政部擬具的「地籍清理條例部分條文修正草案」，待院會通過後將送立法院審議。內政部指出，根據草案規劃，未來將增加地籍清理土地代為標售次數，並明定土地權利人得申請發還因標售不成登記為國有之土地，同時也會放寬神明會、寺廟或宗教性質法人所有土地的申報清理規定，預期將可加速清理作業，並促進土地利用。

內政部表示，根據現行「地籍清理條例」，存有地籍問題的土地應由直轄市、縣市政府進行清查公告及受理權利人重新登記，其中神明會、日據時期會社組合、登記名義人姓名住址記載不全不符、權利主體不明等4類權屬不明的土地，如超過1年公告期限都無人申請登記，將由直轄市、縣市政府辦理標售，2次標售不成就會囑託登記為國有，權利人可領取標售底價。

內政部指出，目前辦理標售的次數最多為2次，且第2次標售的底價減價幅度不得超過10%，導致被占用、畸零地等特殊土地仍難以標出，因此本次研議修法將標售次數增加為最多3次，預計有助於權屬不明的土地順利標售。

此外，目前因標售不成而囑託登記為國有土地者，權利人僅能按最後一次標售的底價領取價金，但實務上仍有權利人希望能先發還土地，因此本次修法也配合修正，未來將以發還權利人土地為原則，如該土地有出售或處分等不能發還之情形，才會改為發給土地價金。

內政部也表示，這次修法將一併檢討及鬆綁相關清理規定，例如目前神明會會員或信徒名冊經主管機關驗印後如有變動，必須取得過半會員或信徒之同意才能申請更正，未來將取消此規定。

另針對目前仍以神衹、未登記寺廟或宗教團體名義登記的土地，如果登記之寺廟或宗教性質法人能提出同一主體的證明文件，不論目前是否仍在使用該土地，均可向民政機關申報核發證明書，再藉以辦理土地所有權更名登記。

內政部強調，政府自2008年開始推動地籍清理工作，協助民眾解決神明會等15類地籍問題，截至今年1月共已完成11萬餘筆土地清理，總值約748億元，成效卓著。待本次「地籍清理條例」修正通過，將更能保障民眾財產權益，也提醒尚未申報或申請登記的近6萬筆土地之權利人，應盡速向縣市政府申辦，維護自身權益。

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