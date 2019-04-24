郭董推銷國旗帽「這裡」露餡 網驚：郭台銘挺台獨？

2019-04-24 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前宣布角逐國民黨內總統大選，在政壇投下震撼彈；近日郭台銘出入各場合時，頭上戴的「國旗帽」也意外成為網友討論的焦點。郭台銘今（24）日PO出該國旗帽賣場連結，希望網友支持台灣優良廠商老闆，不過卻有網友發現帽上印有「Taiwan」字樣，驚喊：「郭台銘挺台獨」？

郭台銘今日在臉書PO文，表示上次抽出三百頂國旗帽的贈送活動，共有7萬名網友參加，很多沒抽到的網友希望郭台銘可以開放購買。對此，郭台銘表示，製作該貿的老闆，是鴻海配合製作帽子的廠商，希望喜歡國旗帽的朋友多多支持本土中小企業。郭台銘也在文章中PO出該帽子的網購網址。

不過，馬上有眼尖的網友在PTT以標題「郭台銘挺台獨？」發文，他表示，打開賣帽子的頁面，赫然發現帽子上寫著大大的：「TAIWAN！」網友指出，寫的不是「R.O.C.」，不是中華民國。而是「台灣」。「郭董這樣，習大大會不會不太開心」？

對此，其他網友紛紛留言表示「選舉不能只拿深藍票啊！選完就改印中國了！」、「依照支那的看法就是台獨啊」、「中國應該也不太敢動他」、「早就跟習大大說好，沒事」；也有網友警告PO文者「小心被吉」、「你很有可能被告，郭董你惹不起」、「你是不是看不起郭董律師團？」

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