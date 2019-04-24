認定韓能做的「都做完了」 他主持廣播節目糗事被翻出...

2019-04-24 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴陳揮文近期內上政論節目時，公開表示高雄市長韓國瑜已把「市長能做的事情都做完」了，因此支持參選總統替人民做更多事；陳揮文最近又被翻出先前主持的廣播節目曾「沒人Call-in」，錄音曝光，網友笑翻。

陳揮文長期以來都主持廣播節目，最近有網友發現，他以前主持的廣播節目曾被聽眾打電話進去嗆聲「真的沒人要打」，當時正值馬政府時期，他開放Call-in電話讓民眾訴說生活苦不苦，第1位打進來的「台北李先生」認為「很多人都不敢講」，因為「我一撥（電話）就（打）進來了，就表示沒有人要打進來」。

陳揮文當時不甘示弱地掛斷電話，並說：「你亂講，我換下一位給你看，我連續接5通給你看」，電話接起後是1名陳姓聽眾發表意見，陳揮文認為，「這個李先生說都沒有人打，我是點點點（無言之意），我希望李先生是開玩笑的」、「台北李先生，我希望你是開玩笑的」、「我們有很多朋友一直打不進來這是我比較傷腦筋的地方。」

陳揮文接起第3通電話，聽眾立刻反映：「揮文，真的沒人打。」陳揮文問：「真的喔？」聽眾回答：「我以前打1個多月根本打不進來，今天連打2通怎麼可能啊。」陳揮文此時請對方表明身分：「你是哪位？」該聽眾回答：「我是台北李先生啊！」

不少網友聽完這段6年前的廣播節目錄音存檔後，都忍不住爆笑，相繼留言指稱「陳揮文丟臉至極又超假的﻿」、「掛了一個李先生還有千千萬萬個李先生」、「揮文又是我，意不意外，開不開心！哈哈哈」、「看了一天的噁心韓凸，看這個真療癒」。

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