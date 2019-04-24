國民黨彰縣第二選區立委初選 陳杰、張瀚天登記

2019-04-24 19:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨彰化縣第二選區（彰化、花壇、芬園）立委初選今天登記截止，共有縣議員張瀚天、前立委陳杰完成登記作業；縣黨部表示，將會擇日先行協調，協調不成再進行民調。

張瀚天今天早上登記參選，支持者穿上鋼鐵人服裝來加油打氣；陳杰下午則打出親情牌，在姪女、縣議員溫芝樺，以及姪媳、彰化市民代表黃稜茹陪同下登記。

張翰天與陳杰都同時把彰化市鐵路高架化列為政見，張瀚天強調，彰化市要改變，就應該實現鐵路高架化；陳杰則表示，他在當彰化市長任內就提出鐵路高架化來翻轉彰化，20年過去了，鐵路都還沒有高架化，真是太慢了。

陳杰是彰化政壇戰將，曾任彰化市長、縣議員、立委，胞弟溫國銘也曾任彰化市長，陳杰的妻子陳蔣秀美也曾任縣議員，姪女溫芝樺是現任縣議員，姪媳黃稜茹是現任彰化市民代表，家族長期深耕彰化，實力堅強。

張瀚天去年底縣議員連任成功，並拿下彰化、花壇、芬園的縣議員選區第一高票，這次爭取國民黨第二選區立委提名，剛好立委選區與縣議員完全重疊，後起之秀的戰鬥力，不容小覷。

而民進黨在第二選區部分，確定由現任立委黃秀芳爭取連任，原本前彰化市長邱建富也有意爭取，最後決定以大局為重，放棄登記；也讓民進黨在彰化、花壇、芬園加快整合速度，目前彰化市長林世賢、花壇鄉長林世明都是民進黨籍，也將全力固守

綠營在第二選區的立委席次。

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