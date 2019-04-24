潘恒旭轟郭台銘沒義氣 網反酸：先義棄高雄了啊！

2019-04-24 19:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恆旭今（24）日質疑郭台銘缺少義氣，認為郭在宣布參加國民黨總統初選前，未事先向市長韓國瑜報備，還說郭、韓見過2次面了，又不是不熟，粉專「打馬悍將」小編貼文批「韓國瑜市長當幾個月，就把高雄人丟下，跑去選總統，才是真的不講義氣」！網友酸「拜託，快去！趕快把高雄還給高雄人」。

針對觀光局長潘恆旭的說法，有網友表示，潘局長這樣講實在很怪，人家選總統不跟你說表示不講義氣，意思是韓當了幾個月的市長，就已經計畫要選總統了，所以郭要選還要跟韓知會一下嗎？也有網直嗆「執政沒半年韓市長自己都承認，高雄沒什麼改變了，潘還有臉發表意見？」，也有網友表示頓悟「所以他說溜嘴？如果韓沒打算選的話，為啥郭要告知他」。

網友立刻拿國、民兩任市長比較，留言「花媽為高雄打拼11年多，任期剩8個月在小英哀求下，勉為其難北上協助小英。韓國瑜第一任僅做幾個月，心中已沒有高雄了，這就是89萬人選出市長」，還有人說「先義棄高雄了啊！政治哪需要義氣」、「早有意選總統未告知高雄人」、「拜託，快去！趕快把高雄還給高雄人」。

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