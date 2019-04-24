一變再變！中央地方不同調 花蓮藍委「暫」完成初選登記

2019-04-24 18:04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨花蓮縣立委初選今天下午4點截止登記，組發會副主委林有志、前立委王廷升及縣黨部副主委黃啟嘉等3人前往登記，力拚出線，但縣黨部「不認為完成程序」，依舊決議延後初選時程，說將持續向黨中央溝通；林有志、王廷升等人認為縣黨部此舉違反公平性，更批恐有偏袒特定對象之嫌。

花蓮藍營立委初選爭議不斷，縣黨部18日公告立委初選時程，隔日卻撤銷，並將作業時間延期，黨中央速函要求維持22至24日領表、登記，縣黨部以「尊重縣委員會決議」為由回絕；今午再次開會，強調先按照黨中央辦理程序，避免爭議，初選時程堅持延後，「朝令夕改」態度，引發已登記參選的林有志等人不滿。

縣黨部說明，延後初選是因縣黨部委員19日開會後有不同意見，決議延後就是要整合所有泛藍力量，更2度行文中央組發會要求延後辦理，強調未主動提出將花蓮列入第3梯次提名登記選區，呼籲中央體察縣黨部委員的用心良苦。

林有志說，制度應該是一貫性，遺憾初選期程出現爭議，且18日已公告，不能朝令夕改，這是權益問題，所以仍依黨中央規定時程內登記，如果縣黨部對於初選有不同看法，應召集有意參與黨內提名同志協調，否則就依黨中央制度如期辦理。

王廷升也說，無奈黨內提名作業地方、中央不同調，立委初選提名作業時程，權責單位在中央常務委員會，立委提名時程已由中常會核定通過，縣黨部卻於18日對外公告後，隔日又自行撤下，讓提名作業陷入中央與地方對抗僵局，不僅時程一變再變，也影響「公平性」，各唱各調，實在不利國民黨贏得選舉，呼籲應按照原定第3梯次時程在4月22日啟動、5月25日前完成初選作業公告。

花蓮縣黨部主委鄒永宏說，中央、地方意見相左，終非黨員與地方所樂見，經召開臨時委員會討論，採權宜作法，先受理3人送件，但根據縣選委會的決議作業要延後，因此仍不算完成初選登記，縣黨部會持續與中央溝通，取得共識並在完備所有程序後，才算完成黨內登記。

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