林郁方回鍋參選掀統獨浴血戰？ Freddy：還好

2019-04-24 18:29

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市黨部正辦理台北市立委第2選區（士林、大同）及第5選區（萬華、中正）初選登記，將挑戰這兩區現任民進黨立委何志偉、時代力量立委林昶佐（Freddy）。其中，5選區前立委林郁方今天宣布登記參選，不排除參選5選區立委的台北市議員王世堅認為，如果林郁方代表國民黨出征，萬華中正區真的是一場浴血之戰！

被問到有沒有「浴血」之感？林昶佐回應「還好」，之前已聽過風聲，這不是意料之外的事，他坦言第5選區選戰不簡單，他只能平常心看待。他說，尊重國民黨初選，他最重要的還是盡好立委的本分，以4年來的專業問政以及選區工作來爭取選民的支持。

有意挑戰林昶佐的時代力量立委徐永明助理李承值則酸說，民眾真會被嚇一跳，很多年輕人應不知道林郁方是誰吧！他看不起國民黨無法做到世代交替，也覺得不管是林郁方或是有意參選該區的台北市議員鍾小平，都無法給地方新氣象，希望未來能先看到鍾與林郁方初選辯論會，讓民眾看看是否有點新意，也為國民黨紛擾的初選形象，有一個翻轉。

今天稍早，王世堅受訪時說，林郁方過去都在國防委員會，很資深啦！但在台灣國家定位、統獨立場光環，林郁方屬於另外一頭，如果林郁方代表國民黨出征，萬華中正區真的一場浴血之戰，恐是統獨大戰、國家定位與台灣前途大論戰。至於他個人參選與否？則要看黨中央決定，要與小綠整合或直接禮讓小綠，2020主要針對總統大選，他沒講話的份。

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