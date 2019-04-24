挺台灣參與WHA 美前衛生部長普萊斯將訪台

2019-04-24 16:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天證實，美國前衛生部長普萊斯（Tom Price）將於28日起訪台，並將出席台美「全球合作暨訓練架構（GCTF）」抗結核病研習營開訓典禮。外交部說，普萊斯一直支持台灣參與國際，在世衛大會（WHA）前夕訪台別具意義。

美國前衛生部長普萊斯曾在2017年任內，與我衛福部長陳時中於WHA期間在瑞士進行雙邊會談，支持台灣國際參與；當時陳時中就面邀普萊斯訪台，普萊斯欣然答應。

外交部今天證實，普萊斯訂於4月28日至5月3日訪台，將出席台美GCTF下「抗結核病計畫管理國際研習營」開訓典禮，並擔任致詞嘉賓，共同見證台灣協助建立區域防疫網絡的努力與貢獻。

外交部說，普萊斯曾擔任聯邦眾議員，在2017年獲川普總統任命擔任衛生部長。普萊斯不論在美國國會或閣員任內，一直以具體行動支持台灣國際參與，例如曾在2017年WHA為台灣發聲，支持台灣參與WHO。此次普萊斯在第72屆WHA前夕訪台，參加以公衛為主題的國際研習營活動，別具意義，外交部表示誠摯歡迎。

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