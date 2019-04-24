丁守中酸台北無進步 網友酸：今天是4/24不是11/24

2019-04-24 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕近日花蓮地震搖晃全台，造成台北市3棟大樓傾斜，老舊房屋都更問題再度引起關注。去年競選台北市長落選的丁守中今（24）日於臉書發文批評，台北市都更慢如牛步，市長柯文哲卻無一絲改變。然而網友卻笑回：「不要今天24號就以為還是11/24啊。」

丁守中發文表示，柯文哲説「台北改變了，台灣就能改變」，但真相是台北在大幅衰退，柯文哲卻無一絲改變。一個4級地震就讓三幢大樓歪掉，台北市容老舊巷弄狹窄，老舊公寓還有40多萬戶，若發生6級地震那還得了。但台北都更慢如牛步，柯文哲連住家正對面90多年老舊衰頽的東門市場都視而不見，「你還能對台北都更有什麼期待？」

丁守中認為，台北過去4年的招商引資不僅遠遠落後香港、新加坡、首爾，甚至不到他們的零頭，全市商業營業總額近4年，每年平均衰退3400億元，新北市同期卻每年成長2000億，「難怪台北老字號名店與餐廳一家一家關門！柯文哲要選總統，台北這種成績，怎能帶領台灣改變？」

丁守中批評，台北25歲以下的年輕人的失業率是新北市的兩倍，居六都青年失業率之冠，這說明為何近幾年台北年輕人西漂外漂人數大增。過去台北在亞太各城市常是標桿，也是台灣的火車頭。如今不但看不到東京、首爾、新加坡的車尾燈，連在台灣六都各項評比中，台北也時常墊底，「施政滿意度更是敬陪末座，這又如何能改變台灣？」、「我們要問柯文哲的是，台北沒進步，台灣如何能有起色？」

對此，網友有正反意見，有人贊同丁守中的說法：「柯P現在只在想選總統，哪管我們台北市民死活」、「四年來只作過鳥事」，還有韓粉跑出來表示：「相較於高雄，台北根本就是『停滯』」。

然而，不少網友卻反酸丁守中，似乎永遠被困在2018年11月24日：「感謝丁市民的建議，我相信柯市長看得見」、「我覺得台北進步超多的，政績多到我都舉不完，再不肯相信的人就無藥可救了」、「耶穌曾經說過：不要釘手中、不要釘手中」、「都要2020了怎麼有人還在選市長」、「今天時間20181124嗎」、「不要今天24號就以為還是11/24啊」。

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