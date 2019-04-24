立院初審通過李進勇人事案 卓榮泰：遺憾在野黨無理杯葛

2019-04-24 15:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院內政、司法及法制委員會今天審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，朝野立委在主席台前推擠，民進黨在人數優勢下完成審查，提請院會處理。對此，民進黨主席卓榮泰今於民進黨中常會中裁示，對於在野黨無理的杯葛，民進黨要表示嚴重的遺憾與關切。往後有許多重大的選舉或公投事務，必須在期限內完成，所以請立法院黨團同志們務必協助行政院如期完成該項人事的同意權。

民進黨發言人李晏榕轉述卓榮泰會中談話指出，中選會主委人事同意權，立法院應該依職權，要如期審查跟行使同意權，所以對於在野黨無理的杯葛，民進黨要表示嚴重的遺憾與關切。

卓榮泰表示，被提名人他有完整的法律素養、執業律師的身分，也參與多次地方公職人員的選舉，也有相當珍貴的選務經驗。同時他也已經完成了退出政黨的必要程序，未來也一定能夠在國會監督下，中立公正的執行職務。

卓榮泰指出，往後有許多重大的選舉或公投事務，必須在期限內完成，所以請立法院黨團同志們務必協助行政院如期完成該項人事的同意權。

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