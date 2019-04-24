卓榮泰：總統初選協調小組工作今起再度啟動

2019-04-24 14:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選延長至5月22日後再進行總統初選民調。民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪表示，總統初選5人協調小組工作，今天之後會再度啟動，不排除和雙方當事人再次見面，甚至做各種可能性的安排，沒有設定任何前提或結果，社會期待民進黨能夠儘快明確。

民進黨秘書長羅文嘉今上午受訪表示，5月1日中常會將提出討論總統初選日程，包括政見會、民調時間等。卓榮泰表示，總統協調經過2週時間讓雙方當事人及五人協調小組、黨主要幹部冷靜思考下個階段怎麼進行，黨部工作要就5月22日後整個時程規劃，包括事先的協調工作等，這部份組織部已經在進行，會按照時程的演算，找最適當的時候向中常會提出初選日程。

卓榮泰說，5人協調小組工作今天後會再度啟動，不排除和雙方當事人再次見面，甚至作各種可能性的安排，他指的是「兩個候選人之間的各種可能」，沒有設定任何的前提或是結果。媒體追問是否可能如外傳「沒收初選」？卓榮泰說，沒有設定任何前提或結果，包括2人見面、五人小組和雙方見面、何時見面，他說的是這些事情。

記者追問，媒體人周玉蔻爆料，傳聞民進黨的這場總統初選，最後卓榮泰會因壓力太大請辭，中執會則會派一個代理主席「沒收初選」，卓榮泰對此笑回，「這個劇本不好啦！」

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