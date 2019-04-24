台貝國會友好協會成立 貝里斯議長受贈基隆辣醬是因為...

立法院今天舉行「台灣與貝里斯國會友好協會」成立大會，正率團訪台的貝里斯國會參院議長鄭經緯（Lee Mark Chang）出席見證此紀念時刻。（記者呂伊萱攝）

2019-04-24 12:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院今天舉行「台灣與貝里斯國會友好協會」成立大會，正率團訪台的貝里斯國會參院議長鄭經緯（Lee Mark Chang）出席見證此紀念時刻。而由於貝里斯辣椒醬遠近馳名，友好協會發起人、基隆立委蔡適應特別準備了基隆辣椒醬「馬露醬」招待，議長大讚「好吃！」

立法院今天成立「台灣與貝里斯國會友好協會」，是本屆立委上任以來成立的第72個國會友誼團體。協會由民進黨立委蔡適應擔任會長，親民黨立委陳怡潔擔任副會長，立委吳焜裕、陳曼麗、邱泰源、尤美女和黃秀芳等人到場支持，立法院秘書長林志嘉、外交部常次曹立傑、僑委會委員長吳新興與義美董事長高志尚也出席與會。

蔡適應致詞時說，我國與貝里斯於1989年建交，今年是雙邊關係30年，是極具歷史意義的日子。台貝官方互動頻繁，去年有7位部長級貝里斯官員訪台，外長吳釗燮和吳新興去年也都訪問貝里斯，官方往來之外，醫衛、農業、交通等合作計畫與學術交流也相當密切，貝里斯今年也以世界遺產大藍洞意象參與台北燈節。相當開心今天能成立此友好協會。

貝里斯國會參議院議長鄭經緯致詞時說，2019年是慶祝建交時刻，他也借此機會代表貝里斯，感謝台灣政府和人民長期對貝里斯的支持，提供建設與專案幫助。慶祝之餘，貝里斯也樂意與台灣持續加強合作。鄭經緯強調，台貝共享民主法治與自由等價值，共同面對挑戰，貝里斯支持台灣獨立自主，將持續和台灣站在一起，也將持續為台灣在國際場合發聲。

蔡總統去年訪問貝里斯時對當地特產辣椒醬印象深刻，隨行的企業代表和立委們，更把握機會採購了300箱辣椒醬回台。蔡適應今天於是特別準備了基隆辣椒醬「馬露醬」與茶點招待貝里斯訪賓，議長嚐了以後一度嗆咳，他說他已經習慣貝里斯辣醬的口味，吃到這個感覺很新鮮，一口接一口，也開心和媒體分享說「這個比較辣，好吃！」

立法院長蘇嘉全今天也將親自招待貝里斯國會訪團到屏東參訪，今年6月貝里斯舉辦建交30慶賀活動時，我國立委也預定組成慶賀團前往交流。

立法院今天舉行「台灣與貝里斯國會友好協會」成立大會，貝里斯國會參院議長鄭經緯（Lee Mark Chang）出席見證此紀念時刻，並品嘗基隆辣椒醬「馬露醬」，一口接一口更大讚「好吃！」（記者呂伊萱攝）

立法院今天舉行「台灣與貝里斯國會友好協會」成立大會，正率團訪台的貝里斯國會參院議長鄭經緯（Lee Mark Chang）出席見證此紀念時刻。（記者呂伊萱攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/